«الاتحادية للضرائب» توضح الإعفاءات من الضريبة على التعليم الأساسي ودور الحضانة

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة نشرة «معلومات ضريبية أساسية» إلكترونية، ضمن خطتها التوعوية لعام 2020، الرامية إلى الارتقاء المستمر بالوعي الضريبي.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن النشرة تهدف إلى تقديم المعلومات الضريبية التي تهم كل قطاع، من خلال نقاط محددة تتميز بالبساطة والتسلسل.

وأصدرت الهيئة العدد الأول من النشرة الدورية حول المعاملة الضريبية لقطاع التعليم الأساسي (المدارس/دور الحضانة التعليمية قبل الأساسي)، الذي أوضح أنه إذا كانت المؤسسة ومناهجها الدراسية معترفاً بها من الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، فتكون خدماتها (مثل مواد القراءة المطبوعة أو الإلكترونية) وتوريداتها المتعلقة مباشرة بهذه المناهج، خاضعة لنسبة «صفر».

وأشارت إلى أن من التوريدات المعفاة بقطاع التعليم الأساسي: خدمات نقل الطلاب من منازلهم للمؤسسة التعليمية والعكس، بينما تخضع بعض توريدات القطاع الأخرى للنسبة الأساسية (5%)، ومنها التوريدات المقدمة إلى أشخاص غير منتسبين للمؤسسة التعليمية، والزي الرسمي والأجهزة الإلكترونية، والأطعمة والمشروبات والرحلات التي لا ترتبط بالمنهاج الدراسي، والسلع والخدمات المقدمة من قبل «أعمال» ليست مؤسسات تعليمية.

ووفقاً للعدد الأول، تكون مؤسسات التعليم الأساسي مطالبة بالتسجيل إذا كانت تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر أو للنسبة الأساسية، وذلك بشرط تجاوز قيمة توريداتها 375 ألف درهم خلال الـ (12) شهراً السابقة، أو متوقع تجاوزها خلال الـ (30) يوماً المقبلة، ويتعين عليها إصدار فواتير ضريبية.

كما يجوز للمؤسسة المسجلة استرداد ضريبة المدخلات ماعدا تلك المتكبدة عن التوريدات المستثناة مثل بعض الخدمات الترفيهية، وشراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات متاحة للاستخدام الشخصي.

كما تناولت النشرة، بالتفصيل، أمثلة لعددٍ من المعاملات الضريبية الخاصة بقطاع التعليم الأساسي.