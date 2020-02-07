أفضل 5 وجهات للسفر خلال مارس

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرح موقع (Intrepid Travel) السياحي أفضل خمس وجهات للزيارة خلال مارس المقبل، تشمل ما يلي:

دبي

تعد دبي أحد أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث توفر العديد من الأنشطة والتجارب الحماسية لزورها في مارس مع اعتدال درجات الحرارة. وتضم المدينة معالم بارزة، مثل جزيرة النخلة، مع فرصة التمتع بالمشاهد المذهلة من على قمة برج خليفة، أو زيارة أحد مراكز التسوق الأضخم في العالم. أما حيّ الفهيدي التاريخي، على طول خور دبي، فيشكل موقعاً تراثياً رئيساً في المدينة، يسمح للزوار باستكشاف الكثير من فنون العمارة وأسواق التوابل والذهب.

تشيلي

توفر تشيلي مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الخلابة، من سهول صحراء «أتاكاما» الحمراء التي تشبه المريخ، إلى الأنهار الجليدية الزرقاء في متنزه «توريس ديل باين» الوطني. وتمتاز المنطقة بالطقس الممتع الجميل، كما أن يمكن التمتع برؤية المناظر الطبيعية الخلابة التي تناسب محبي الهدوء.

كوبا

تعتبر كوبا مزيجاً نابضاً بالحياة من التاريخ والثقافة والمأكولات التقليدية، حيث إن تلك الجزيرة الساحرة التي تقع في منطقة الكاريبي، تضم معالم تاريخية، ومجموعة فريدة من الشواطئ الخلابة التي تتميز بطقسها الجميل خلال هذه الفترة من السنة. أما العاصمة هافانا فتعد واحدة من أجمل مدنها، وأكبر مدن منطقة البحر الكاريبي، التي تمتاز بالعمارة الإسبانية.

مصر

تشكل بداية فصل الربيع المناخ الأفضل لزيارة أرض الفراعنة الساحرة، للتعرف إلى الأساطير والغموض الذي يكتنف حضارة مصر القديمة، وزيارة الأهرامات وأبوالهول في الجيزة، فضلاً عن المقابر المذهلة في وداي الملوك، مع فرصة لاستكشاف الأحياء القديمة والمناطق التاريخية بمساجدها اللامعة، وسوق خان الخليلي في عاصمتها القاهرة.

الهند

هناك العديد من الوجهات السياحية التي يمكن اختيارها خلال مارس في الهند، فهي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتضم المناظر الطبيعية الخلابة، والقصور، والقلاع الأسطورية، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات، مع فرصة للتمتع بالثراء والتنوع الثقافي لهذه الأماكن السياحية المميزة، وتاريخ العمارة والأسواق الشعبية التي تنتشر فيها.