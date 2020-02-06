«دبي الدولي» يحتفظ بالمركز الأول عالمياً في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، للعام السادس على التوالي، حيث وصلت حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى نحو 86.4 مليون مسافر، ليبتعد عن أقرب منافسيه «لندن هيثرو» بأكثر من ستة ملايين مسافر.

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أن 2019 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لمطار دبي الدولي، من حيث خدمة العملاء، مع فترات انتظار أقصر، وحقق رقماً قياسياً لأداء الأمتعة وعروض بيع التجزئة للأغذية والمشروبات.

المركز الأول

وتفصيلاً، استقبل مطار دبي الدولي ما مجموعه 86 مليوناً و396 ألفاً و757 مسافراً على مدار العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة مع العام الماضي، حيث تأثرت الأعداد بسلسلة تحديات على مدار العام، بما في ذلك إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً بغرض تجديده، ونظراً إلى ظروف السوق العالمية، وكذلك الحظر العالمي لطائرة «بوينغ 737 ماكس».

وذكرت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، أنه على الرغم من ذلك احتفظ مطار دبي بمركزه الأول عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي، ليبتعد عن أقرب منافسيه «لندن هيثرو» بأكثر من ستة ملايين مسافر.

زيادة

وأوضحت «مطارات دبي» أنه، خلال الربع الأخير من العام الماضي، استقبل مطار دبي الدولي 21.9 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما رفع متوسط عدد المسافرين الشهري في المجمل إلى 7.2 ملايين مسافر لعام 2019، كما استطاع المطار تخطي حاجز الثمانية ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي في (يوليو وأغسطس).

أهم الوجهات

ووفقاً لـ«مطارات دبي» احتفظت الهند بصدارتها، بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 11.9 مليون مسافر، تلتها السعودية بعدد 6.3 ملايين مسافر، فيما حققت المملكة المتحدة المركز الثالث بنحو 6.2 ملايين مسافر.

أما الدول الأخرى التي تأتي في قائمة أكبر الوجهات فتشمل الصين (3.6 ملايين مسافر) والولايات المتحدة (3.2 ملايين مسافر)، بينما تصدرت لندن المدن مع 3.6 ملايين مسافر، وحلت مومباي ثانياً بعدد 2.3 مليون مسافر، في حين جاءت الرياض في المركز الثالث مع 2.2 مليون مسافر.

حركة الطيران

وبالنسبة لحركة الطيران، تعامل مطار دبي الدولي مع 79 ألفاً و379 حركة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.5%، وبذلك وصلت حركات الطيران السنوية إلى 373 ألفاً و261 حركة بتراجع نسبته 8.6%، بينما ارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 239 مسافراً، بزيادة 5.8% سنوياً.

إلى ذلك، تعامل مطار دبي الدولي مع 659 ألفاً و167 طناً من البضائع في الربع الأخير من عام 2019، بانخفاض نسبته 7%، فيما بلغ حجم الشحن الجوي السنوي مليونين و514 ألفاً و918 طناً بانخفاض 4.8% خلال عام 2019.

مؤشر

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «بينما كانت أعداد المسافرين عام 2019 أقل من عام 2018، فإن تأثير الإغلاق لمدة 45 يوماً في المدرج، وإفلاس شركة (جيت إيرويز)، وكذلك حظر طائرة (بوينغ 737 ماكس)، قلصت أعداد المسافرين بنحو 3.2 ملايين مسافر على مدار العام».

انخفاض أوقات الانتظار

انخفضت أوقات الانتظار في مطار دبي الدولي بنسبة 15%، خلال العام الماضي، وذلك بفضل مركز العمليات المتطور في المطار، الذي يستخدم معلومات في وقتها الفعلي، من أكثر من 50 نظاماً في جميع أنحاء المنشأة، لتعزيز الكفاءة والخدمة، إضافة إلى البوابات الذكية الجديدة التي تساعد على تسريع حركة المسافرين في نقاط التفتيش.

• 7.2 ملايين مسافر شهرياً عبر مطار دبي العام الماضي.

• الهند احتفظت بصدارتها، بوصفها أكبر وجهات مطار دبي من حيث أعداد المسافرين.