رجال أعمال: «حقل جبل علي» يفتح آفاقاً جديدة للأعمال ويؤسّس فرصاً تخصصية

المصدر: سامح عوض الله - دبي / أمل المنشاوي - أبوظبي

اعتبر مسؤولون ورجال أعمال اكتشافات الغاز الطبيعي في «حقل جبل علي» خبراً إيجابياً للاقتصاد المحلي، ومكسباً كبيراً لاقتصاد الدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للأعمال، وتؤسس لفرص عمل تخصصية ونوعية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن «حقل جبل علي» سيعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية، ويدعم قدراتها على الاكتفاء محلياً من الطاقة، فضلاً عن تعزيز قدرة شركات البترول الكبرى المملوكة للدولة، على التعامل مع التطور في قطاع النفط والغاز، وإعطاء دفعة كبيرة له، وقالوا إن «حقل جبل علي» يعد بداية مبشرة لمزيد من التعاون الاستراتيجي بين إماراتَي دبي وأبوظبي، في الكشف عن مكامن أخرى وحقول نفطية جديدة.

تنويع المصادر

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر حامد النيادي، إن الكشف الجديد عن حقل الغاز الطبيعي، الذي يعد أحد أكبر مصادر الغاز الطبيعي باحتياطي 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يعزز من مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية لإنتاج الطاقة، كما يدعم استراتيجيتها للاستعداد إلى المستقبل وتنمية مواردها عبر الاستغلال الأمثل للمكامن، ورفع حصة الإنتاج المحلي، بما يعزز خطواتها على طريق تنويع مصادر الغاز الطبيعي، لتحقيق الاكتفاء، كما يسهم في تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية.

وأضاف النيادي أن الغاز يشكل أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة في الإمارات، كما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة من الغاز المستخدم في إنتاج الألمنيوم والحديد، وغيرها من الصناعات الحيوية.

ولفت إلى أن الإمارات بدأت تنفيذ استراتيجية ورؤية طويلة الأجل، لتنويع مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن الاكتشاف الجديد جاء ليؤكد أهمية الغاز كأحد مصادر الطاقة في «استراتيجية الإمارات 2050».

تعاون استراتيجي

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، الدكتور علي العامري، إن دولة الإمارات تشهد تطوراً كبيراً في القطاعات كافة، بما يستلزم وجود طاقة تلبي الطلب، مشيراً إلى أن هذا ما تعمل عليه الحكومة، إذ يتم التركيز على إضافة مصادر متنوعة وجديدة للطاقة لدعم نهضة الاقتصاد الإماراتي.

وأضاف العامري أن اكتشاف الغاز في «حقل جبل علي» يعد بداية مبشرة لمزيد من التعاون الاستراتيجي بين إماراتَي دبي وأبوظبي، في الكشف عن مكامن أخرى وحقول نفطية جديدة، تتماشى مع توجه الدولة وتدعم خططها الحالية والمستقبلية.

وتابع: «ما يشعرنا بالفخر كأصحاب أعمال، هو ما يمكن أن تحققه مثل هذه الاكتشافات من صناعات حولها، تعد فرصاً جديدة للقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن لدى الإمارات خططاً واضحة، وهذا يساعد كثيراً في بناء اقتصاد قوي يوماً بعد يوم»، ولفت العامري إلى أن الحقل الجديد وما سبقه من اكتشافات نفطية، رفعا ترتيب الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً، وهو أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأشار العامري إلى بُعد مهم في تواتر الاكتشافات النفطية، فقال إن الاقتصاد القوي يوجِد استقراراً، وهذا أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي، وضمان للاستمرار في السوق المحلية.

مزيد من الاستثمارات

بدوره، قال المدير الإداري لشركة «إم بي إم» القابضة، خالد السويدي، إن اكتشافات الغاز في «حقل جبل علي» تعد أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي التي تعزز موقع الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وهو ما يؤثر إيجاباً في اقتصاد الإمارات. وأوضح أن أي اكتشاف لحقول الغاز أو البترول في دولة الإمارات، مكسب كبير لاقتصاد الدولة، إذ يعزز الانتعاش الاقتصادي ويدعم دخل الدولة.

وأضاف أن نسبة مشاركة النفط والغاز في اقتصاد دبي محدودة، مقارنة بالقطاعات الأخرى التي ترفد اقتصاد الإمارة، وتميزها وجهةً للاستثمارات الدولية، خصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة، والعقارات والإنشاءات والصناعة.

وأكد السويدي أن اكتشافات الغاز تعزز قدرة الحكومة على ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، التي تدعم بدورها السوق المحلية والشركات التي تعمل في القطاع الخاص للاستفادة من النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن شركات البترول الكبرى المملوكة لدبي ودولة الإمارات، تعمل في مواقع عدة حول العالم، مؤكداً أن الاكتشافات المحلية تعزيز لقدرة هذه الشركات التي تملك الخبرة بالفعل، للتعامل مع التطور في قطاع النفط والغاز، وإعطاء دفعة كبيرة له، خصوصاً الشركات التي تعمل فيه.

مكوّن رئيس

إلى ذلك، قال رجل الأعمال العضو المنتدب لـ«شركة رايق للمعدات»، خالد البلوشي، إن اكتشاف الغاز الطبيعي في دبي له تأثير إيجابي في اقتصاد الإمارة، الذي يعتمد على قطاعات الخدمات والتجارة كدعامة أساسية له.

وأوضح أن الاكتشاف يدخل الغاز مكوناً رئيساً في اقتصاد دبي، وهو عنصر مهم يوفر استيراد الغاز من الخارج، ما يعزز إيرادات الإمارة، ويدعم قدراتها على الاستمرار في خططها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، التي تنعكس بدورها على أداء أنشطة اقتصادية رئيسة، مثل البناء والإنشاءات والعقارات، ما ينعش الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الاكتشافات الجديدة تسهم في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطات النفط والغاز، ما يعد إنجازاً كبيراً ومهماً لاقتصاد الدولة، مبيناً أن «حقل جبل علي» يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارات من الغاز الطبيعي، ويعزز موقعها عالمياً بين الدول صاحبة الاحتياطات الأكبر من الغاز.

إنعاش الطلب والاقتصاد

واعتبر المدير العام لشركة «لاف لايف إنيرجي» للطاقة في دبي، رمضان بن عامر، اكتشاف «حقل جبل علي» خبراً إيجابياً للاقتصاد المحلي، قائلاً إن اكتشافات الغاز تفتح آفاقاً جديدة للأعمال، وتؤسس لفرص عمل تخصصية ونوعية، ما يؤدي إلى انتعاش الطلب والاقتصاد. وأضاف أن الاكتشاف يخفف الاعتماد على الغاز المستورد، ما يعزز الميزان التجاري لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، مشيراً إلى أن «حقل جبل علي» سيعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية، ويدعم قدراتها على الاكتفاء محلياً من الطاقة.

ولفت بن عامر إلى أن «حقل جبل علي» يسهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، ويعزز مشروعاتها الكبرى بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

الاكتفاء الذاتي بديل عن الاستيراد

اعتبر خبير في قطاع الطاقة بدبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن اكتشاف «حقل جبل علي» للغاز الطبيعي سيوفر إمدادات جديدة للغاز في الإمارة، ما يتيح الاكتفاء الذاتي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف: «مع عمليات الإنتاج، خلال المراحل المقبلة من الحقل، فإنه يمكن التوسع في الاعتماد على موارد الغاز المحلية في مجالات مختلفة، من أبرزها إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يتيح إمدادات إضافية من الطاقة المعتمدة على الغاز الذي يعد من الموارد المنخفضة في الانبعاثات الكربونية».

وأكد أن «الحقل الجديد سيقلل من كلفة الاستيراد للغاز، ويتيح مجالات أوسع لاستخدام الغاز المحلي في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية».

• اكتشافات الغاز تعزز قدرة الحكومة على ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية.

• الاكتشاف يُدخل الغاز مكوناً رئيساً في اقتصاد دبي.