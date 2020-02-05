«دراغون أويل»: الاكتشاف يعزز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» للنفط والغاز، علي الجروان، إن اكتشاف «حقل جبل علي» للغاز الطبيعي يعزز من خطط التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من الطاقة في دبي، كما يدعم أمن الطاقة في الدولة عموماً، ويرفع من مكانتها عالمياً في احتياطي الغاز من ضمن قائمة الدول التي تمتلك مخزوناً كبيراً من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الاكتشاف، وما يحويه من مخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يعد إنجازاً جديداً يدعم من تطور مسيرة التنمية الاقتصادية في الأسواق المحلية، ويفتح آفاقاً جديدة لمشروعات الطاقة المستدامة، ويدعم روافد جديدة للطاقة في قطاعات الصناعة بمختلف مجالاتها، لاسيما مع كون الغاز أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن «حقل جبل علي»، سيكون داعماً لزخم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن تأثيرات إيجابية في تنشيط قطاع النفط والغاز في الدولة، والشركات العاملة في الخدمات المساندة بالقطاع، كما يتيح العديد من فرص العمل الجديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

• حقل جبل علي يضم مخزوناً يقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة من الغاز.