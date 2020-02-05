«إينوك»: «حقل جبل علي» يخفض تكاليف استيراد الغاز

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، زيد عبدالرحمن القفيدي، إن اكتشاف «حقل جبل علي» بما يحويه من مخزون احتياطي ضخم يقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، من الإنجازات الجديدة التي ستنعكس، خلال الفترات المقبلة، على تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز وإنتاج الطاقة في دبي.

وأوضح أن الاكتشاف الجديد، مع توفيره لكميات أكبر من الغاز عند الإنتاج، سيقلل من تكاليف استيراد الغاز لدبي، فضلاً عن عمليات نقله وتخزينه خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، لافتاً إلى أن الحقل الجديد سيزيد الاعتماد على الغاز في عمليات الإنتاج للطاقة الكهربائية، لاسيما مع كونه أحد الموارد الأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية في عمليات توليد الطاقة والأقل ضرراً للبيئة، وبالتالي فإن للمشروع انعكاسات إيجابية على سياسات التحول للاقتصاد الأخضر، وخطط خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الاكتشاف من المشروعات المهمة للدولة على مستويات عدة، من أبرزها دعم مكانة الدولة مركزاً حيوياً للطاقة على المستوى العالمي، إضافة إلى دعم عمليات التنمية الاقتصادية، وتعزيز إقامة المشروعات، واستقطاب استثمارات جديدة، وإيجاد العديد من فرص العمل الجديدة.

وذكر أن «حقل جبل علي» من الإنجازات الجديدة القائمة على التعاون بين أبوظبي ودبي، وذلك من خلال الاستثمار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاستفادة من خبراتها في تطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، ومن خلال الاستفادة من إمكانات «هيئة دبي للتجهيزات»، في ضمان أمن الطاقة. وأشار إلى أن الفوائد الاقتصادية العديدة ستظهر بشكل تدريجي أكبر خلال الفترات المقبلة، وعلى محاور مختلفة، من أبرزها مشروعات واستثمارات في قطاع الطاقة. واعتبر أن المشروع، مع توفيره موارد أكبر لعمليات إنتاج الطاقة الكهربائية، سيكون داعماً لاستخدام تلك الطاقة في خطوط إنتاج تصنيعية في مختلف القطاعات، كما سيكون داعماً لتطوير البنية التحتية لاستخدامات المركبات الكهربائية في دبي بشكل أكبر، والتوسع في محطاتها مستقبلاً.