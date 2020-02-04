"إعمار" و"تبريد": لا نعلق على تكهنات

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد" انها لا تعلق على الشائعات ولا التكهنات المرتبطة بالصفقات التجارية، وتؤكد في الوقت ذاته التزامها بأنظمة الإفصاح والشفافية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.



واوضح متحدث باسم تبريد ل "الامارات اليوم "انه لا يتم الإفصاح عن أي بيانات مالية أو صفقات إلا عندما يجري الانتهاء منها بما ينسجم مع هذه الأنظمة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة بسوق دبي المالي تجري محادثات في مرحلة مقدمة لشراء أنشطة لتبريد المناطق تابعة لشركة إعمار.

ووذكرت رويترز في مايو الماضي أن إعمار عينت مستشارين بينهم ستاندرد تشارترد من أجل بيع النشاط في إطار خطة أوسع للتخلص من الأنشطة غير الأساسية.

وقالت إعمار إنها لا تعلق على تكهنات، مضيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "عندما نحصل على تأكيد لما أُعلن سنقدم مزيدا من المعلومات".