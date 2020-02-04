«الهيئة»: التأمين الصحي يغطي الأمراض السارية والمُعدية والفيروسات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أكدت هيئة التأمين أن وثائق التأمين الصحي، بجميع أنواعها، تغطي الأمراض السارية والمُعدية والفيروسات، ما لم يرد استثناء ينص على غير ذلك.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن وثيقة التأمين الصحي الأساسية تستثني عادة الأوبئة، شريطة الإعلان رسمياً بأن الحالة المرضية الناجمة عن أي مرض سارٍ أو مُعد تشكل وباءً.

وأضافت الهيئة أنه في حال عدم صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة باعتبار المرض المُعدي، مثل فيروس «كورونا» يشكل وباء، فإن شركات التأمين تبقى مسؤولة عن توفير الغطاء التأميني اللازم لخدمات الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص المشمولين في وثائق التأمين الصحي.

وأكدت الهيئة حرصها على العمل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين، بسرعة ودون أي تأخير، وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.

أبوظبي - الإمارات اليوم