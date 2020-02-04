«دبي لصناعات الطيران» توقّع صفقة تمويل بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيع صفقة تمويل غير مضمون ثنائي الشريحة بقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم)، لمدة خمس سنوات، مع مصرف الإمارات الإسلامي وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت الشركة في بيان، أن صفقة التمويل ستتضمن شريحة تقليدية وأخرى إسلامية مع إمكانية رفع قيمة التمويل إلى 600 مليون دولار (نحو 2.2 مليار درهم)، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «هذه الاتفاقية تعزز علاقتنا مع (الإمارات دبي الوطني) في إطار سعينا لمواصلة تنويع مصادر السيولة لدينا». وأضاف: «نشكر كلاً من (الإمارات الإسلامي) و(الإمارات دبي الوطني كابيتال) على ثقتهما بشركتنا ونتطلع إلى علاقة مستمرة وطويلة الأمد مع الجانبين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، صلاح أمين: «نحن ملتزمون بدعم نمو وتطور الشركات المحلية البارزة مثل (دبي لصناعات الطيران)»، لافتاً إلى أن «صفقة التمويل هذه تعكس قدرتنا الكبيرة على أن نكون مزوداً رائداً للحلول المصرفية الإسلامية للشركات والأفراد على حد سواء».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، فهد القاسم: «باعتبارها البنك الاستثماري العالمي لمجموعة الإمارات دبي الوطني، يسرّ (الإمارات دبي الوطني كابيتال) أن تدعم (دبي لصناعات الطيران) في تحقيق أهدافها طويلة الأجل».

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في «الإمارات دبي الوطني»، أحمد القاسم، إن «الصفقة الجديدة هي صفقة أخرى يقودها (الإمارات دبي الوطني)، بعد إنجاز صفقة التمويل المتجدد الممتاز غير المضمون والبالغة قيمتها 600 مليون دولار لشركة دبي لصناعات الطيران خلال السنة المالية 2018».

وأضاف أن «علاقتنا مع (دبي لصناعات الطيران) هي من العلاقات الرئيسة لـ(الإمارات دبي الوطني)، وهذه الصفقة تظهر الدعم المستمر الذي يقدمه (الإمارات دبي الوطني) لتلبية المتطلبات المالية للشركة».

• صفقة التمويل تتضمن شريحة تقليدية وأخرى إسلامية.