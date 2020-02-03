5157 علامة تجارية فعّالية في دبي خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن آخر التحديثات المتعلقة بملفات العلامات والوكالات التجارية، حيث أظهرت وصول عدد العلامات التجارية الفاعلة إلى 5157 ملفاً، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 34% على عددها في عام 2018، الذي سجل 3844 ملفاً، فيما وصل عدد ملفات الوكالات التجارية في عام 2019 إلى 50 ملفاً، ما يعني تحقيق قفزة نوعية من 22 ملفاً في 2018، لتبلغ الزيادة نسبة تبلغ 127%.

العلامات التجارية

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن العلامات التجارية الأميركية استحوذت، على الحصة الأكبر، بواقع 1585 ملفاً بنسبة 31% من إجمالي الملفات المستلمة، تلتها دولة الإمارات مع 818 ملفاً بنسبة 16%، في حين حلّت ألمانيا في المرتبة الثالثة مع 373 ملفاً بنسبة زادت على 7%. وتمكنت العلامات القادمة من فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، وجزر العذراء البريطانية، والهند، والصين، والسعودية، وكوريالجنوبية، وكندا، من حجز مكانة متقدمة لها على القائمة التي تضم أعلى 14 دولة.

الملكية الفكرية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «هذه الحصيلة تؤكد الدور المهم الذي تقوم به اقتصادية دبي، ليس فقط في مجال استقطاب أفضل العلامات التجارية وأعلاها جودة من شتى أنحاء العالم، وإنما العمل الدؤوب من خلال مختلف قنواتنا لتوفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية، وضمان عدم التعدي على العلامات التجارية المسجلة في الإمارة».

وأضاف أن «تسجيل زيادة قدرها 34% على عدد ملفات العلامات التجارية، يعكس حجم القوة الشرائية لقطاع التجزئة في إمارة دبي، وحجم التنافس بين أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب ثقتهم باقتصادية دبي في حفظ حقوقهم».

وبيّن لوتاه أنه في الجانب المتعلق بقضايا التعدي على العلامات والوكالات التجارية، قامت اقتصادية دبي ممثلةً في إدارة حماية الملكية الفكرية، باستقبال 298 قضية تعدي على العلامات والبت فيها، ما يعكس زيادة هامشية بنسبة 1%، إضافة إلى 35 قضية تعدي على الوكالات التجارية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي تم تسجيلها في عام 2018 بلغ 42 قضية، أي بانخفاض يبلغ 17%.

قضايا تعدٍّ

وأفاد لوتاه بأنه تم تسجيل 58 قضية تعدّ على العلامات الأميركية، و43 قضية لكل من العلامات الإماراتية والفرنسية، تلتها العلامات السويسرية بواقع 36 قضية، ثم الألمانية بعدد 23 قضية، ومن ثم الإيطالية بـ16 قضية، والبريطانية بعدد 15 قضية، ثم اليابان 12 قضية، وإسبانيا سبع قضايا، فيما توزعت قضايا التعدي المتبقية على علامات تجارية تنتمي إلى 24 دولة. أما بخصوص تصنيف القضايا حسب البضائع والخدمات لعام 2019، أوضح لوتاه أن «القضايا التي تستهدف العطور حلت في المركز الأول من خلال 35 قضية، تلتها مستحضرات التجميل 32 قضية، ثم مستحضرات العناية الشخصية 30 قضية، والحلي من غير المعادن 28 قضية، و28 قضية لكل من الملابس والهواتف وإكسسواراتها، و14قضية للحقائب والمنتجات الجلدية، و11 للمحركات والمكائن، و10 للنظارات، وثماني قضايا للمنتجات الغذائية، وسبع قضايا لكل من خدمات الدعاية والإعلان والمطاعم، وست قضايا لكل من الساعات وقطع غيار السيارات.

العلامات التجارية الأميركية تستحوذ على الحصة الأكبر بـ1585 ملفاً.