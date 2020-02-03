«التحوّل الرقمي» يغلق 88 فرعاً لبنوك وطنية في 2019

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كثفت البنوك الوطنية من وتيرة التحوّل الرقمي لديها، بإغلاق 88 فرعاً، ليبلغ إجمالي عدد فروع البنوك الوطنية في نهاية العام الماضي 735 فرعاً، مقارنة مع 823 فرعاً في نهاية الفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك عادت مرة أخرى لزيادة أعداد الموظفين العاملين لديها، خلال ديسمبر 2019، بعد نحو عام من الاستقرار، أو التراجع في أعدادهم.

وأوضحت أن عدد الموظفين ارتفع خلال ديسمبر 2019 ليبلغ في نهايته 35 ألفاً و637 موظفاً مقارنة مع 35 ألفاً و518 موظفاً في نهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة قدرها 119 موظفاً.

السبائك وتمويل العقار

ووفقاً للبيانات، واصل «المركزي» زيادة رصيده من السبائك الذهبية ضمن أصوله المحتفظ بها، مرتفعاً بنسبة 257% في ديسمبر 2019، بما قيمته 4.044 مليارات درهم مقارنة مع 1.134 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وبحسب البيانات، فقد قلصت البنوك تمويلات العقار والبنية التحتية خلال عام 2019، إذ بلغ رصيدها التراكمي في نهاية ديسمبر 311.4 مليار درهم، مقارنة مع 315 مليار درهم في نهاية الفترة ذاتها من عام 2018 بانخفاض قدره 3.6 مليارات درهم.

بنوك دبي

وفي إفصاح آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي، أن البنوك العاملة في دبي استحوذت على ما نسبته 55.5% من إجمالي التمويلات التي قدمتها كل البنوك العاملة في الدولة للسوق المحلية، برصيد إجمالي بلغ 779.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية إمارات الدولة من إجمالي محفظة القروض الموجهة محلياً، والبالغة تريليوناً و405 مليارات و500 مليون درهم.

وبيّنت الإحصاءات أن الإقراض الموجه للسوق المحلية من قبل البنوك التي تتخذ مقراً رئيساً لها في إمارة دبي، سجل نمواً نسبته 3.5% خلال فترة عام الممتدة بين نوفمبر 2018 ونوفمبر 2019.

خدمات إلكترونية

وفي تعقيب على بيانات «المركزي»، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن هناك تحولاً سريعاً نحو الخدمات الإلكترونية، وبوتيرة أكبر من السنوات الماضية على مستوى القطاع المصرفي.

وأضاف: «تعمد البنوك كافة حالياً إلى توفير خدماتها عبر تطبيقات الهواتف، بما يعني تقليل الذهاب للفروع التي أصبحت تشكل كلفة مرتفعة على البنك».

وأوضح عوني أن دبي تشكل مركزاً تجارياً كبيراً، وحركة التجارة والأعمال بها واسعة، إضافة إلى العدد الكبير للسكان نسبياً مقارنة ببقية الإمارات.

ولفت إلى أن ما يميز البنوك في إمارة دبي، تركيزها أكثر على تمويلات الأفراد، وقطاعات التجزئة والصناعة والتجارة، لافتاً إلى أنها قطاعات نشطة تتنافس البنوك فيها على منح التمويل.

عمليات الاندماج

من جانبه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر: «لم تعد هناك حاجة للفروع كما كان الوضع سابقاً، فكل الخدمات تقريباً متوافرة على الهواتف الذكية، فضلاً عن أن عمليات الاندماج التي تمت أيضاً أسهمت في تقليل عدد الفروع، وتركزت الخدمات في الفروع الرئيسة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة».

ولفت نصر إلى وجود ثلاثة بنوك إسلامية في دبي، فضلاً عن بنك الإمارات دبي الوطني، والبنوك الأجنبية تتخذ من دبي مقراً لها.

- 311.4 مليار درهم تمويلات العقار والبنية التحتية من قبل البنوك خلال 2019.

- بنوك دبي استحوذت على 55.5% من إجمالي التمويلات للسوق المحلية.

35.6

ألف موظف في القطاع المصرفي ديسمبر 2019.