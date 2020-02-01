الطلب على النفط سيتراجع 250 ألف برميل يومياً بالربع الأول

قال محللون ومتعاملون إن تفشي فيروس «كورونا» في الصين قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري، ويتسبب في انخفاض أسعار النفط المحاصر بالفعل بفائض من الإمدادات.

وسيتلقى الطلب على وقود الطائرات في الصين أغلب الضرر، الذي يعادل طاقة مصفاة نفطية كبيرة، إذ إن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، كما أنها واحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، وذلك بسبب قيود صارمة على السفر تحد من الرحلات المحلية، فيما تتجنب شركات طيران دولية البلاد.

وقالت المسؤول في «وود ماكنزي»، يوجياو لي: «في الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الوقائية بشكل أساسي على الطيران والنقل العام للركاب، سيكون وقود الطائرات الأكثر تأثراً في الربع الأول من 2020، وقد يتقلص طلب الصين على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يومياً». وخفضت شركة استشارات الطاقة توقعاتها للطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً للفترة نفسها.

لندن ■رويترز