5 أنواع من الإعفاءات الجمركية للمنشآت الصناعية في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم■أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية، الذي يتم الحصول عليه من مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، يشمل خمسة أنواع من الإعفاءات، هي: الإعفاءات على الآلات والمعدات، وقطع الغيار، ومواد البناء التي يحتاج إليها المشروع الصناعي، وكذلك المواد الأولية والوسيطة، والبضائع نصف المصنعة.

وذكرت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ثلاث خطوات ينبغي على المنشآت الصناعية القيام بها للحصول على الإعفاء الجمركي، موضحة ان الخطوة الأولى تتمثل بالتقديم على طلب الاعفاء الجمركي الفوري من خلال نظام الجمارك أو من خلال مكاتب التخليص الجمركي، فيما الخطوة الثانية هي دفع الرسوم لمعاملة الاعفاء الجمركي، والتي تبلغ 250 درهماً للمعاملة الواحدة، وثالثاً الحصول على نتيجة فورية للإعفاء عبر النظام.

ودعت الدائرة الى الحصول على الرخصة الفورية للمشروعات الجديدة لمختلف الأنشطة، وعلى رأسها الأنشطة الصناعية، مشيرة إلى أن الرخصة تصدر إلكترونياً في أقل من أربع دقائق، باعتبارها تشكل تسهيلاً للإجراءات، وانطلاقة محفزة لرواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعية منها.

وذكرت أن مكتب الصناعة التابع لها يقوم بعمليات التفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، لضمان التزامها بالقوانين والإطار التنظيمي لمعايير السلامة، والتحقق من امتثالها لشروط التراخيص الصناعية.

ولفتت الدائرة إلى أهمية اعلان مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، أخيراً، عن استثمار 60 مليون درهم في دفعة جديدة من الشركات الناشئة والاستثمارية التي تضم خمس شركات ابتكارية ناشئة، وذلك بهدف دعم الشركات التكنولوجية.

دائرة التنمية الاقتصادية تحدد 3 خطوات للحصول على الإعفاءات.