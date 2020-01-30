«أبوظبي الإسلامي» يُموّل صفقتي استحواذ بـ 320 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن قيام فرعه في المملكة المتحدة بتمويل صفقتي استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون درهم.

وأوضح المصرف في بيان أنه قدم تمويلاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة شركة في أبوظبي، لإعادة تمويل منشأة صحية في وسط لندن، تبلغ قيمتها 900 مليون درهم (187.7 مليون جنيه إسترليني)، وكذلك لمصلحة شركة خاصة في البحرين، للاستحواذ على مركز للخدمات اللوجستية في إدنبرة بقيمة 55 مليون درهم (11.5 مليون جنيه إسترليني).

وتعتبر المنشاة الصحية التي تم تمويلها، من أبرز منشآت الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة البريطانية، وتديرها مجموعة عالمية معروفة في قطاع الرعاية الصحية. أما عقار إدنبرة، الذي تديره مجموعة البريد الملكي البريطاني «رويال ميل»، فيضم مستودعاً للتوزيع ومبنى للمكاتب بمساحة إجمالية تبلغ 94.3 ألف قدم مربعة في المنطقة الصناعية الرئيسة «ساوث جيل إنداستريال إستيت».

وقال رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي بالمملكة المتحدة، بول مايسفيلد: «يسرنا أن نتمكن من دعم عملائنا بحلول تمويل مهيكلة، لمواكبة متطلباتهم الخاصة بالاستثمار العقاري، وهي مضمونة بأصول عالية الجودة منتجة للدخل في لندن وإدنبرة».

وأضاف: «نتوقع نمواً جيداً لأعمال التمويل العقاري في المملكة المتحدة خلال عام 2020، خصوصاً أن المملكة لاتزال توفر مستويات عالية من الشفافية والأمان، مقارنة بمناطق أخرى من العالم، عدا عن أن الجنيه الإسترليني لايزال ضعيفاً مقابل الدولار»، مبيناً أن «هذه العوامل مجتمعةً تسهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة المتحدة قياساً بغيرها».

يشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة موجود في المملكة المتحدة، للتوفير لعملائه مجموعة مخصصة وتنافسية من حلول التمويل العقاري لتجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.