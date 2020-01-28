"أبوظبي الأول" يعتزم توزيع أكثر من 8 مليارات درهم على المساهمين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وأكد البنك تحقيق أداء قوي، إذ بلغ صافي أرباح المجموعة 12.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 4%، مقارنة مع 12.0 مليار درهم في عام 2018.

وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، مقارنة مع 1.06 درهم في عام 2018، في ما بلغت الإيرادات التشغيلية 20.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليارات درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.