7500 وظيفة جديدة للمواطنين في بنوك الإمارات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، أن المركزي وقع غرامات بقيمة 3.6 ملايين درهم بحق 11 بنكاً غير ملتزمة بنظام التوطين بالنقاط.

وأكد في تصريحات صحافية اليوم في أبوظبي أن البنوك مطالبة بإعادة النظر في اللجوء إلى شركات التعهيد، وذلك بعد أن أصبح لديها نموذج مختلف للتوظيف بالنسبة للمواطنين يعتمد على نظام النقاط.

وقال المنصوري "إن القطاع المصرفي يوفر عددا كبيرا من الوظائف للمواطنين يبلغ عددها حاليا نحو 10 آلاف وظيفة، ونستهدف توطين 7500 وظيفة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة لرفع نسبة التوطين إلى 40%".

وأضاف أن "عمليات الدمج وتقليص عدد الفروع لم تؤثر على التوطين، إذ إن الأرقام في المجمل في تزايد خلال العامين 2018 و2019".

وأشار إلى أن المصرف المركزي أكد على البنوك بضرورة العمل على التعاقب الوظيفي بما يضمن توطين منصب الرئيس التنفيذي.

وعن كيفية رؤيته لمدى جاذبية قطاع البنوك للمواطنين للعمل به قال المنصوري "إن القطاع المصرفي حيوي ومهم ويوفر وظائف حالية يصل عددها إلى قرابة 10000 وظيفة يشغلها مواطنون، لافتاً إلى أن "كل بنك لديه سياسة معينة من ناحية نظام الرواتب والمكافأت لكن عادة ما يبحث الخريجون الجدد من المواطنين عن الجهات التي تدفع راتباً عالياً في البداية".

وأكد أن استمرار المواطن الخريج في عمله المصرفي يمنحه رواتب ومزايا مرتفعة بعد فترة قصيرة.