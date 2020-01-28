«موانئ دبي العالمية» توسّع محفظة السلع الاستهلاكية في رواندا

المصدر: رواندا - الإمارات اليوم

أكملت شركة موانئ دبي العالمية استعداداتها لتوسعة محفظة الواردات والصادرات من المنتجات الطازجة وغيرها من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف في رواندا، من خلال افتتاح أول منشأة متكاملة للتخزين البارد في البلاد، حيث يأتي ذلك بعد افتتاح منصة كيغالي اللوجستية في أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت «موانئ دبي العالمية» في بيان أمس، بأن منصة كيغالي اللوجستية تعتبر بوابة رئيسة في قلب إفريقيا تربط رواندا من خلال شبكة من الطرق بالدول المجاورة التي ليس لها منافذ بحرية، ومن ضمنها الكونغو الديمقراطية وبروندي وأوغندا، كما تتمتع المنشأة باتصالها اللوجستي مع ميناءي مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، ما يوفر لها بوابتين تجاريتين على البحر.

ومن المتوقع أن يمهد افتتاح المنشأة الجديدة الطريق لنمو قطاع الزراعة في رواندا من خلال تقديم فوائد ملموسة للمزارعين الذين يعملون على توسيع غلة محاصيلهم الزراعية بما يتجاوز الشاي والقهوة، بهدف تصدير مجموعة من الخضراوات والفواكه إلى الأسواق الدولية.

وتوفر سلسلة التخزين البارد التابعة لـ«موانئ دبي العالمية» حلولاً متكاملة للنقل وتسهم في خفض الكلفة ووقت التسليم، وتساعد المستوردين والمصدّرين في رواندا.

ويُشكل افتتاح منشأة التخزين البارد التي تمتد على مساحة 500 متر مربع جزءاً من أهداف «موانئ دبي العالمية - كيغالي» لتمكين التجارة الذكية والتقليل من النفقات اللوجستية في رواندا عبر استقطاب الاستثمارات وتزويد الشركات بخيارات جديدة في ما يخص وارداتها وصادراتها المخزّنة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية - كيغالي»، سوميت بهاردواج إنه «عبر توفير حلول سلسلة توريد التخزين البارد لتلبية الطلب المتنامي على نقل السلع الطازجة والقابلة للتلف في رواندا، فإن المنشأة الجديدة لـ(موانئ دبي العالمية) ستساعد في توسع عمليات منصة كيغالي اللوجستية مع القيام في الوقت ذاته بتمكين استيراد وتصدير المزيد من البضائع في عدد من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية والضيافة».

وأضاف أن «التخزين البارد يُعد خطوة مهمة للغاية على طريق التأسيس لمنظومة لوجستية متكاملة مطورة محلياً، وذلك في إطار عملنا مع شركائنا في رواندا على وضع الأسس لبوابة تجارية فريدة لمنطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا التي تعتبر جذابة من حيث الآفاق المستقبلية والكلفة».