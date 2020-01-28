اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أمس، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في إمارة الشارقة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم، جنباً إلى جنب مع السوائل المرتبطة به، مشيرة إلى أن ذلك يشكل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات.

وأفادت المؤسسة بأن الاكتشاف الجديد تم بالتعاون مع شريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.

وأوضحت أنه جرى حفر بئر «محاني-1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفاً و597 قدماً، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، لافتة إلى أنه سيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.

وأضافت المؤسسة أن بئر «محاني-1» الواقعة في منطقة الامتياز «ب»، هي أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط، إن الاكتشاف يسهم في التزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، مشيراً سموه إلى ما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية استراتيجية للطاقة بما يدعم جهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب المستهلكين في المناطق السكنية والصناعية والمرافق العامة. وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الشارقة التنموية في مختلف المجالات، وسيعمل على إحداث الكثير من التحولات في المجالات الصناعية والتجارية في الإمارة بما يوفره من موارد للطاقة.

- الاكتشاف يعزّز التزام الشارقة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي.