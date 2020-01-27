اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في الشارقة

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»،اليوم، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في إمارة الشارقة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، جنبا إلى جنب مع السوائل المرتبطة به، مشيرة إلى أن ذلك يشكل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات.

وأفادت المؤسسة بأن الاكتشاف الجديد تم بالتعاون مع شريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.

وأوضحت أنه جرى حفر بئر «محاني-1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألف و597 قدما، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، لافتة إلى أنه سيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.

وأضافت المؤسسة أن بئر «محاني-1» الواقع في منطقة الامتياز «ب»، هو أول بئر استكشافي تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط، إن هذا الاكتشاف سيسهم بالتزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، مشيرا إلى ما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية استراتيجية للطاقة بما يدعم جهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب المستهلكين في المناطق السكنية والصناعية والمرافق العامة".

وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الشارقة التنموية في مختلف المجالات، وسيعمل على إحداث الكثير من التحولات في المجالات الصناعية والتجارية في الإمارة بما يوفره من موارد للطاقة ويسهم في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وغيره للدخول الى ميزان العمليات التجارية والدفع بمزيد من التنشيط لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية في الشارقة.

الشارقة - الإمارات اليوم