«دبي المالي العالمي» يطلق منصّة رقمية لتسهيل تأسيس الشركات

المصدر: دبي - وام

أطلق مركز دبي المالي العالمي منصّة رقمية جديدة، لتسهيل عملية تأسيس الشركات والأعمال في المركز، بما يعكس التزام المركز بتبني التكنولوجيا التي ترسم مستقبل التمويل، بما يتماشى مع «وثيقة الخمسين» في دبي.

وأفاد المركز بأن المنصّة الجديدة تنسجم مع جهود المركز المتواصلة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال، إذ تعتبر نظاماً رقمياً متكاملاً يوفر تجربة سلسة للمتعاملين الراغبين في تأسيس الشركات والأعمال ضمن مركز دبي المالي العالمي، كما تسهم في تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض الوقت اللازم لتأسيس شركة جديدة.

وتستخدم المنصّة الرقمية الجديدة المحسّنة حلولاً تقنية متطورة، بما في ذلك خاصية «التعرف الضوئي» إلى الحروف، والتواقيع الرقمية، لتسريع عملية دمج الشركات الجديدة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين. كما تتيح للمتعاملين المحتملين خيار التسجيل الذاتي على الموقع الإلكتروني للمركز المالي، والبدء المباشر بعملية تأسيس الشركة.

وسيستفيد المتعاملون المحتملون من قواعد الشفافية الكاملة، حيث يمكن لهم تتبع التقدم المحرز في طلبهم منذ لحظة تأكيد الاهتمام، وصولاً إلى تسجيل الشركة في المركز المالي.

وذكرت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني، أن الابتكار يعدّ واحداً من أهم المحاور في مركز دبي المالي العالمي، لذا ستعمل المنصّة الرقمية المحسّنة على تعزيز الكفاءة للمتعاملين، ولمركز دبي المالي العالمي على حد سواء، ما يجعل من تأسيس الشركات والأعمال في المركز عملية أكثر سهولة وسرعة، وذلك بفضل بوابة رقمية بسيطة ومبتكرة تختصر من وقت معاملات التسجيل.

وأضافت أن «خدمة المتعاملين تشكل الهدف الرئيس لمشروعات المركز، حيث يسعى دائماً إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهل ازدهار وإدارة أعمال المؤسسات المالية والشركات الناشئة وروّاد الأعمال وأصحاب رأس المال الاستثماري».

ولفتت إلى أن اعتماد المركز على أحدث التقنيات والابتكارات يعكس ثقافتنا وقيمنا والتزامنا باستراتيجية دبي الذكية 2021، معربة عن ثقتها بأن المنصّة الرقمية الجديدة ستلبي حاجات المتعاملين مدعومة بأدوات القيمة المضافة في كل خطوة.