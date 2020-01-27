4972 رخصة تجارية جديدة في أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة، خلال الربع الثالث من عام 2019، سجل زيادة مقابل الربعين الأول والثاني من العام نفسه، بينما شهدت الرخص التجارية الملغاة تراجعاً خلال الفترة نفسها.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «النشرة الإحصائية الربعية الربع الثالث 2019»، أن عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في الربع الثالث من عام 2019 في أبوظبي، بلغ 4972 رخصة تجارية، مقابل 3814 رخصة في الربع الثاني، و4784 رخصة تجارية في الربع الأول من العام نفسه.

وانخفض عدد الرخص التجارية الملغاة، خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل الربعين الأول والثاني، إذ بلغ عدد الرخص الملغاة 972 رخصة، مقابل 1235 رخصة ملغاة في الربع الثاني، و1350 رخصة ملغاة في الربع الأول.

وأظهر التقرير ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي لتصل إلى 527.7 مليار درهم، مقابل 519.9 مليار درهم في الربع الثاني، و517.5 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.

وبلغ عدد الشركات المحلية المدرجة 67 شركة في الربع الثالث، مقابل 66 شركة في الربع الثاني، و67 شركة في الربع الأول.

عدد الرخص الملغاة انخفض، خلال الربع الثالث من 2019، مقابل الربعين الأول والثاني.