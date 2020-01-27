اتفاقية للرقابة على الأسواق في رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن المذكرة تهدف إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الاجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وشهد توقيع المذكرة، الذي تم في مقر الدائرة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فيما وقع المذكرة كل من وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي.

وقال الشحي إن «توقيع المذكرة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها في ما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري».

من جانبه، أكد النقبي أهمية الشراكة الجديدة مع الوزارة من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي تهدف إلى تكامل الأدوار والجهود، بما يعزز من تنظيم العمل الاقتصادي والرقابي في الإمارة، والتصدي للممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين.