20 دولة ترحب بالانضمام إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" - المبادرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها حكومة دبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، تقدم مثالا متميزا عن النموذج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف دول العالم.

وقال المنصوري "تثبت المبادرة عزم دولة الإمارات على دفع جهود التنمية الاقتصادية عالميا مع شركائها، واستمرارها في إنشاء روابط جديدة لدعم التجارة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز ممكنات التجارة ولا سيما في القطاع اللوجستي وتسهيل حركة البضائع وخدمات النقل والشحن والإمداد عبر ممرات التجارة العالمية من خلال توظيف البنى التحتية المتطورة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير شبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى".

وأضاف " يمكن للمبادرة أن توفر القيمة للعديد من الدول على مستوى العالم وتغيير تطور صناعة الشحن من خلال إنشاء التقنيات والقدرات اللازمة وتطوير مسارات جديدة للتجارة تربط الشرق بالغرب وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في دعم التجارة والاقتصاد العالميين، الأمر الذي يمثل محورا مهما في الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، وينسجم مع التوجيهات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة وبلوغ تريليوني دولار كمستهدف طموح للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي في عام 2025".