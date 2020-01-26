«وصل غيت».. مشروع عمراني متكامل للتملك الحر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يُعد «وصل غيت»، من مجموعة وصل لإدارة الأصول، مشروعاً عمرانياً متكاملاً للتملك الحر، يتم تنفيذه على مراحل، ويقع في منطقة جبل علي.

يقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 1.23 مليون متر مربع، على أن يوفر عند اكتماله 257 وحدة «تاون هاوس» و6500 وحدة سكنية.

كما يضم مركزاً تجارياً جديداً يحمل اسم «فستيفال بلازا»، وسيستضيف ثاني متجر لعلامة «إيكيا» في دبي، ومتجر «إيس»، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ ومرافق ترفيهية و«هايبرماركت». ومن المتوقع أن يكون «وصل غيت» من أكبر المشروعات الجديدة القريبة من مركز تسوق ابن بطوطة مول، ومنطقة «الغاردنز»، وسيضم عدداً من العلامات التجارية الكبيرة، وحديقة مركزية.