4 شروط للاستفادة من التأمين على القرض عند فقد الوظيفة

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

توفر البنوك خيار التأمين على القروض أو بطاقات الائتمان ضد فقد الوظيفة الاجباري بما يمكن العميل من الحصول على تغطية تأمينية بنسبة تصل إلى 10 % من قيمة القرض أو البطاقة أو 5 ألاف درهم شهريا أيهما أقل وذلك لمدة 6 شهور.

لكن في المقابل تضع شركات التأمين شروطا صعبة للاستفادة من هذه التغطية يجب على العميل الانتباه لها قبل الموافقة على الوثيقة ليعلم مسبقا جدوى الاشتراك الذي عادة ما يكون مقابل رسم شهري يخصم من العميل وهذه الشروط هي:

-ترك العمل بعد مرور فترة لا تقل عن 90 يوم من تاريخ توقيع الوثيقة.

-بقاء المقترض المؤمن له بدون عمل خلال المدة التي تدفع فيها شركة التأمين المنفعة المتفق عليه ويجب على المقترض تقديم كافة الوثائق التي تثبت بطالته.

-يجب أن يقدم المقترض المؤمن له شهريا نسخة من جواز السفر تبين وضع تأشيرته.

-يجب على المقترض أن يبلغ الشركة حال تم قبوله بوظيفة جديدة خلال مدة 3 شهور من تاريخ بطالته الفعلية وحال تبين أنه تم إعادة تعينه خلال المدة التي كان يأخذ فيها المنافع الشهرية تصبح المطالبة بكاملها لاغية وباطلة .