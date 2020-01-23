75 مليون ساعة عمل آمنة في محطات براكة للطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن إنجاز جديد يتمثل بتسجيل 75 مليون ساعة عمل آمنة تماماً في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، الأمر الذي يعكس التزام المؤسسة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونجاح برامجها الخاصة بترسيخ ثقافة السلامة كنهج عمل يومي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في موقع محطات براكة للطاقة النووية للاحتفال بهذا الإنجاز المهم في مجال السلامة والأمان.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لثقافة السلامة والأمان الراسخة لدينا، كما يؤكد على التزامنا الثابت بتبني أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمان والشفافية وعدم الانتشار النووي».

وأضاف أنه «بفضل برامج السلامة المتعددة والتعلم المستمر لدينا، إلى جانب التعاون الوثيق مع المقاول الرئيس والشريك في الائتلاف المشترك، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز الكبير في مجال السلامة والأمان».

ويتزامن هذا الإنجاز مع التقدم الثابت والآمن للاستعدادات التشغيلية للمحطة الأولى في براكة والتي تجريها شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي. ومن المتوقع البدء بتحميل أولى حزم الوقود النووي في المحطة الأولى خلال الربع الأول من عام 2020، بمجرد استيفاء «نواة» لجميع المتطلبات وحصولها على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.

الإنجاز الجديد يتزامن مع التقدم الآمن للاستعدادات التشغيلية.