«اتصالات».. أقوى علامة خدمية في الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، لقب أقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا، واعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات بمنطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا التصنيف جاء بفضل استراتيجية المجموعة المبتكرة لإثراء تجربة المتعاملين، وقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الديناميكية الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها، فضلاً عن مبادراتها الناجحة في نشر العلامة التجارية على مستوى العالم، وتعزيز التفاعل مع المتعاملين.

قيمة المجموعة

ووفقاً لتقرير «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية، فقد بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية لـ«مجموعة اتصالات» نحو 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم)، لافتاً إلى أن المجموعة تضم تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية، مثل: «اتصالات مصر»، و«اتصالات أفغانستان»، و«موبايلي» في السعودية، و«اتصالات المغرب»، فضلاً عن «Ufone» و«PTCL» في باكستان.

وأكد البيان أن «اتصالات» حافظت كذلك على مكانتها الإقليمية، باعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا للعام الرابع على التوالي.

كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«اتصالات» لتصل إلى 8.5 مليارات دولار (31.2 مليار درهم)، باعتبارها العلامة التجارية الخدمية الأكثر قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا. ولفت البيان إلى أن «اتصالات» تعد العلامة التجارية الوحيدة في قطاع الاتصالات التي تحافظ على التصنيف AAA للعلامة التجارية.

العلامة الأولى

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «يسعدنا أن تكون (اتصالات) هي العلامة التجارية الخدمية الأولى من بين 500 علامة تجارية أخرى للمرة الثالثة على التوالي، إذ حازت هذا التصنيف بعد جهودها الكبيرة والملموسة في دفع عجلة الابتكار الشامل، حتى باتت أحد الرواد العالميين في هذا المضمار، وهو الأمر الذي أسهم ببلوغ قيمة محفظة علامتها التجارية نحو 11 مليار دولار».

وأضاف: «يبدو هذا جلياً من خلال ما تقدمه (اتصالات) من شريط واسع من الحلول الرقمية المبتكرة التي نشهدها كل عام، من خلال مشاركاتها الدورية في معرض (جيتكس)، فضلاً عن نجاحها في نشر وتمكين شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات، والتي ستكون الركيزة الأساسية لمعرض (إكسبو 2020 دبي) التي تنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل».

المستقبل الرقمي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن الوصول إلى القمة أسهل من المحافظة عليها، واليوم ومع الصدارة الإقليمية لعلامة «اتصالات» التجارية، فإنما تؤكد فاعلية الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة في المجتمعات التي تخدمها، عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل شبكة الجيل الخامس، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي نتبناها والمتمثلة بـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف: «تفخر (اتصالات) بأن كانت لها الريادة في إطلاق شبكة الجيل الخامس على مستوى الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يفتح آفاقاً من الفرص الواعدة، وحافزاً للابتكار الرقمي الشامل عبر القطاعات المختلفة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا وسير أعمالنا، وهو الأمر الذي يحقق التكامل بين شركات المجموعة، ويزيد من تفاعل المتعاملين ويعزز الولاء للعلامة التجارية». ورفع العبدولي الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة على دعمها المتواصل، والذي حفّز على تحقيق هذه النجاحات وتعزيز مكانة «اتصالات»، حتى تبوأت المركز الأول على مستوى المنطقة.

«اتصالات» و«إكسبو 2020 دبي»

تواصل «مجموعة اتصالات»، مع وجودها في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ووصول عدد المشتركين إلى أكثر من 148 مليون مشترك، جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، فضلاً عن دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض «إكسبو 2020 دبي» باعتبارها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي.

وأكدت أنها تعمل على تهيئة منطقة الحدث، لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض، لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقَع، وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث.

مبادرات استثنائية

تلعب «اتصالات» دوراً محورياً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، إذ تتبنى استراتيجية طموحة تتمثل بـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وتعمل على مبادرات استثنائية سعياً لبناء منظومات رقمية متطورة في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.

كما تمكّنت «اتصالات» من تعزيز التواصل مع المتعاملين عبر الأسواق التي تعمل بها من خلال ربط شعار «اتصالات» مع أهم الأحداث الرياضية العالمية، ورعايتها لأندية كرة القدم، وأطلقت أول منصة مشتركة على مستوى المجموعة تحت شعار: «نحن معاً»، بهدف إثراء قيم التواصل في قلوب المتعاملين.

40.4

مليار درهم قيمة محفظة العلامة التجارية لـ«مجموعة اتصالات».