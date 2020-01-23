«المركزي» يلزم البنوك بقبول الشيكات المؤرخة بـ«20»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بقبول الشيكات التي يدونها أصحابها برقمين (خانتين) فقط بالنسبة لتاريخ العام الجاري، مثل (20) وليس كتابة التاريخ كاملاً (2020) بجانب الشهر واليوم، كما هو معتاد في السنوات السابقة.

وأوضح «المركزي» في رسالة مباشرة إلى إدارات العمليات بالبنوك، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أنه من بداية العام 2020 لوحظ قيام عدد من البنوك برفض الشيكات المدون فيها تاريخ السنة برقمين فقط بالصيغة (DD/‏‏MM/‏‏YY) مخافة وجود تعديلات على تاريخ الشيك دون الإشارة إلى تاريخ العام كاملاً وإرجاع الشيكات للعملاء، الأمر الذي يوجه فيه «المركزي» باتباع الآتي: القيام بتوعية العملاء بأهمية كتابة تاريخ السنة من أربعة أرقام بدلاً من رقمين التي جرى العرف على استخدامها سابقاً، حيث إن لكل بنك اختيار الطريقة الملائمة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن أنه على البنوك القيام بإخبار العملاء الذين يتعاملون بالشيكات بكثافة أن يتأكدوا من كتابة تاريخ العام كاملاً من المصدر له قبل قبول أي شيك، كما أن على البنوك عدم رفض الشيكات المؤرخة برقمين فقط في خانة السنوات والتعامل معها كالمعتاد.

ولفت المصرف المركزي إلى ضرورة الاستمرار في العمل بالنظام السابق ذاته في قبول الشيكات طالما لم تستشعر البنوك وجود احتيال أو ما شابه.

وأكد «المركزي» أنه سيستمر خلال الأشهر المقبلة في مراقبة نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية عن قرب وموافاة البنوك بأي تطورات أو قرارات جديدة يتم اتخاذها، مطالباً البنوك بالتواصل مع فريق دعم نظام الدفع التابع للمصرف المركزي في حال وجود أي استفسارات أو إيضاحات.

يذكر أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بلغ خلال العام الماضي 25.8 مليون شيك بقيمة 1.2 تريليون درهم، وذلك بحسب أحدث بيانات أصدرها المصرف المركزي.

ومنذ عام 2008 اعتمد المصرف المركزي نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية عوضاً عن أصل الشيك، حيث يتم تسويتها خلال يوم عمل واحد ضمن منظومة المدفوعات المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات وتتصدر بها دول المنطقة العربية وعلى مستوى الخليج.

مقاصة 25.8 مليون شيك بقيمة 1.2 تريليون درهم في 2019.

استمرار مراقبة مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية.