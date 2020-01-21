«دبي للسلع»: 30% خصماً على رسوم الترخيص لشركات أعضاء في مبادرة أممية

المصدر: دبي ■ الإماراتاليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن تقديم خصمٍ بنسبة تصل إلى 30% على رسوم الترخيص للشركات الأعضاء في «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة»، أكبر مبادرة عالمية للاستدامة المؤسسية.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأنه خلال جلسة إحاطة عقدت أخيراً، تم اعتماد 15 شركة رائدة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة ضمن قائمة الموقعين الرسميين على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن دعم المركز لهذه المبادرة العالمية يتماشى مع استراتيجيته المؤسسية للاستدامة وجهوده الأوسع لتشجيع دمج الاستدامة في صلب أعمال 17 ألف شركة تتخذ من أبراج بحيرات جميرا مقراً لها.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «إننا ندرك جيداً مدى أهمية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي لها على مستوى العالم، وتتماشى عضويتنا في المبادرة مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي نطبقها في مركز دبي للسلع المتعددة، ودعمنا المستمر للأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».

وأشارت إلى أن «مركز دبي للسلع المتعددة دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مستويات عملية صنع القرار لديه»: مضيفة: «ندرك جيداً مسؤوليتنا في تشجيع التغيير الفعلي في الشركات الـ17 ألفاً المسجلة في المركز».

وتابعت أحمدي أنه «لا شك في أن الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة سينعكس بفوائد كبيرة على الشركات الأعضاء في المركز، ولهذا السبب قررنا تقديم حوافز تجارية للشركات الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وسنواصل خلال الفترة المقبلة تشجيع الشركات على تبني أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع».

يُشار إلى أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يعتبر مبادرة طوعية تستند إلى التزامات الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات بتنفيذ ومواءمة استراتيجيات مؤسساتهم مع مبادئ الاستدامة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد.

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ألف شركة تتخذ من أبراج بحيرات جميرا مقراً لها.