10 جنسيات تتصدر تجار الذهب في دبي.. تعرف عليها

المصدر: أحمد الشربيني، دبي

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبد الله، أن الجنسية الهندية تصدرت قائمة توزيع الرخص العاملة في تجارة الذهب وفق الجنسيات، يليها الجنسيات: الباكستانية، والبريطانية، والسعودية، والسويسرية، والعُمانية، والأردنية، والبلجيكية، واليمنية، والكندية.

وأضاف أن هناك نحو 62 ألف عامل يعملون في تجارة وتصنيع الذهب في دبي، بحسب البيانات الحديثة التي تم رصدها.

وأشار عبدالله إلى أن هناك بين 150 و200 رخصة جديدة سنوياً للعمل في قطاع الذهب بدبي، ما يؤشر إلى مدى جاذبية القطاع واستقطابه مستثمرين جدداً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع بدبي يصل إلى 4086 شركة حالياً.