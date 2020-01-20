اقتصادية دبي تضيف 5 أنشطة تجارية جديدة خلال ديسمبر 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، خمسة أنشطة تجارية جديدة، خلال ديسمبر 2019، إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليجاوز إجمالي عدد الأنشطة التجارية 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع رأي أجراه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية.

ويتمثل النشاط الأول في «خدمات الاستقبال والإرشاد»، ويشمل المنشآت التي توفر خدمات الاستقبال والإرشاد الشخصية، التي تلبي حاجات النزلاء الذين يقطنون المجمعات السكنية والفنادق والمباني الإدارية. وتشمل تلك الخدمات تقديم المعلومات، وترتيب حجوزات المطاعم، وإجراء المكالمات الهاتفية، وترتيب حجوزات السفر وزيارة الوجهات السياحية، وترتيب خدمات الأندية الصحية، وتنسيق خدمات حمل الأمتعة، وشراء بطاقات الفعاليات.

أما النشاط الثاني فيتمثل في «خدمات إعداد فواتير المطالبات»، ويشمل المنشآت التي تعد فواتير المطالبات (الفوترة) نيابة عن المُلاك، والمطوّرين الرئيسين، وجمعيات المُلاك، وغيرهم الذين يتولون دفع تكاليف بعض الخدمات.

ويتمثل النشاط الثالث في «خدمات إصدار شهادات المطابقة للمركبات المعدّلة»، ويشمل المنشآت المخوّلة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بإجراءات إصدار شهادات المطابقة للمركبات المعدّلة حسب معايير الجودة والمعايرة والتقييس المعتمدة من جهة التخويل، على المستويين المحلي والدولي.

وتمثل النشاط الرابع وفقاً لقطاع التسجيل في «تأجير المركبات بواسطة الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية»، ويشمل المنشآت المصرّح لها من هيئة دبي للطرق والمواصلات لممارسة خدمة التأجير، عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية، أو التطبيقات الذكية، أو أي وسيلة أخرى.

أما نشاط «إدارة مطالبات التأمين الصحي» الخامس، فيشمل المنشآت التي تقوم بتسوية المطالبات مع مزوّدي الخدمات الصحية، نيابة عن شركات التأمين، أو برامج التمويل الذاتي.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي. ويشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على كل المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص.

نشاط خدمات إعداد فواتير المطالبات يشمل المنشآت، التي تعد فواتير المطالبات نيابة عن المُلّاك والمطوّرين.