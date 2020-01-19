أبرز 5 سيارات تم استدعائها في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد أن السيارات التي تم استدعائها خلال الربع الرابع من العام 2019، عبر 31 حالة استدعاء، جميعها مستوردة ومنتجة في 8 دول هي الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وكندا والمكسيك والهند وكوريا والبرازيل.

وأشار إلى أن عدد وكالات السيارات التي شملتها حالات الاستدعاء خلال الربع الرابع هي 10 وكالات رئيسة وتضم الفطيم للسيارات، وجنرال موتورز، والمشروعات التجارية، ومشاريع قرقاش، والشركة العربية للسيارات، وشركة الماجد للسيارات، وشركة الطاير للسيارات، وبريمير موتورز، والنابودة للسيارات، وشركة سيارات كلداري.

ووفقا للتقرير، كانت اكبر عمليات السحب خلال الربع الرابع من العام 2019، من نصيب 5 علامات تجارية حيث تم سحب 20 ألفا و747 سيارة «كاديلاك» و«شيفروليه» و«جي إم سي» مصنعة في الولايات المتحدة من احدى الوكالات، تلتها عملية سحب 5315 سيارة «نيسان تيدا» مصنعة في المكسيك، وتلتها عملية سحب 2383 سيارة «تويوتا كوستر» مصنعة في اليابان.