وظائف في دبي تحتاج من يجيدون هذه اللغات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي



أفادت شركات لتجارة وتوريد الذهب والمجوهرات بأنها تعتزم زيادة عدد موظفيها من المتحدثين بلغات أجنبية عدة في منافذ البيع المختلفة، مثل الألمانية والصينية والروسية والفرنسية، للتعامل مع جميع جنسيات الزائرين، خلال فترة الحدث الدولي المرتقب "اكسبو 2020 دبي".

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «داهكان للمجوهرات»، فيشال داهكان، إن «الشركة تعتزم زيادة عدد موظفيها الذين يتحدثون بلغات أجنبية متعددة في منافذها، لمواكبة الاستعداد لفعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيراً إلى أن الشركة ستستقطب موظفين جدد يجيدون التحدث بلغات إضافية جديدة، إلى جانب الإنجليزية والعربية واللغة الأوردية.

وأضاف داهكان أنه «سيتم التركيز على عدد من اللغات الأساسية، مثل الألمانية والصينية والروسية».

وذكر أن الشركة تعتزم إضافة إلى ذلك تنفيذ خطط تدريبية لموظفيها قبيل المعرض المرتقب لتطوير قدراتهم، بما يتناسب مع الحدث الاستثنائي، لافتاً إلى خطط أخرى تستهدف رفع عدد الموظفين بالمنافذ، خلال فترة استضافة المعرض.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «كانز للمجوهرات»، أنيل داهناك، إن «شركته أيضاً تخطط للبدء في عقد برامج تدريبية وتأهيلية لعدد من موظفيها بنهاية أبريل المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمعرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستشمل تدريب الموظفين على رفع قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع المستهلكين عموماً، وزائري «إكسبو» خصوصاً، خلال فترة المعرض، الذي سيشهد معايير تنافسية كبيرة بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأفاد بأن الشركة تسعى إلى استقطاب موظفين جدد من المتحدثين بلغات أجنبية متعددة في منافذها المختلفة، للتعامل مع جميع جنسيات الزائرين خلال فترة الحدث الدولي، لافتاً إلى أنه سيتم استقطاب متحدثين باللغات الفرنسية والروسية والألمانية والصينية.