شركات مجوهرات تستعد لـ «إكسبو 2020» باستقطاب موظفين متعدّدي اللغات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركات لتجارة وتوريد الذهب والمجوهرات بأنها تعتزم زيادة عدد موظفيها من المتحدثين بلغات أجنبية عدة في منافذ البيع المختلفة، وذلك في إطار استعداداتها لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها سستقطب موظفين جدد يتحدثون لغات أساسية، مثل الألمانية والصينية والروسية والفرنسية، للتعامل مع جميع جنسيات الزائرين، خلال فترة الحدث الدولي المرتقب، مشيرين إلى تنفيذ برامج مختلفة لتدريب الموظفين على أعلى معايير الضيافة والتسويق، وفنون التعامل مع المستهلكين.

خطط تدريبية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «داهكان للمجوهرات»، فيشال داهكان، إن «الشركة تعتزم زيادة عدد موظفيها الذين يتحدثون بلغات أجنبية متعددة في منافذها، لمواكبة الاستعداد لفعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيراً إلى أن الشركة ستستقطب موظفين جدد يجيدون التحدث بلغات إضافية جديدة، إلى جانب الإنجليزية والعربية واللغة الأوردية.

وأضاف داهكان أنه «سيتم التركيز على عدد من اللغات الأساسية، مثل الألمانية والصينية والروسية».

وذكر أن الشركة تعتزم إضافة إلى ذلك تنفيذ خطط تدريبية لموظفيها قبيل المعرض المرتقب لتطوير قدراتهم، بما يتناسب مع الحدث الاستثنائي، لافتاً إلى خطط أخرى تستهدف رفع عدد الموظفين بالمنافذ، خلال فترة استضافة المعرض.

مهارات التعامل

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «كانز للمجوهرات»، أنيل داهناك، إن «شركته أيضاً تخطط للبدء في عقد برامج تدريبية وتأهيلية لعدد من موظفيها بنهاية أبريل المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمعرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستشمل تدريب الموظفين على رفع قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع المستهلكين عموماً، وزائري «إكسبو» خصوصاً، خلال فترة المعرض، الذي سيشهد معايير تنافسية كبيرة بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأفاد بأن الشركة تسعى إلى استقطاب موظفين جدد من المتحدثين بلغات أجنبية متعددة في منافذها المختلفة، للتعامل مع جميع جنسيات الزائرين خلال فترة الحدث الدولي، لافتاً إلى أنه سيتم استقطاب متحدثين باللغات الفرنسية والروسية والألمانية والصينية.

عدد كبير من الزائرين

بدوره، قال المدير التنفيذي لمجموعة «ملبار للذهب والمجوهرات»، عبدالسلام كي بي، إن «المجموعة بدأت الاستعداد لمعرض (إكسبو 2020)، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لعدد من موظفيها، بشكل يتناسب مع الزخم الذي يصاحب المعرض، وذلك من حيث أعلى معايير الضيافة والتسويق وفنون التعامل مع المستهلكين من مختلف الجنسيات».

وأضاف أن «المجموعة تسعى إلى استقطاب عدد من الموظفين الذي يتحدثون لغات أجنبية متعددة إضافية لمنافذ البيع، خصوصاً من المتحدثين بالصينية والروسية والفرنسية»، متوقعاً أن يتم التعامل خلال استضافة «إكسبو دبي» مع عدد كبير من الزائرين والسياح الذين يتحدثون تلك اللغات.

زخم كبير

في السياق ذاته، أفاد المدير التنفيذي لشركة «بيورجولد للمجوهرات»، كريم مارشنت، بأن «الزخم الكبير الذي سيحدثه (إكسبو 2020 دبي) في أسواق الدولة جعل العديد من شركات تجارة وتوريد المجوهرات يستعد بوسائل مختلفة لفترة المعرض، التي يعول عدد كبير من التجار عليها لزيادة المبيعات بنسب كبيرة».

وقال مارشنت إن «الشركة تستعد للمعرض، عبر برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين للتعامل مع الزائرين من الجنسيات كافة، لاسيما مع توقع ارتفاع الطلب والازدحام بالأسواق، إضافة إلى بحث فرص استقطاب موظفين، لتوفير أكبر عدد ممكن منهم ممن يتحدثون لغات أجنبية متعددة في منافذ البيع».

موظفون جدد

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي ومدير شركة «جوهرة»، توحيد عبدالله، إن «الشركة تعتزم استقطاب موظفين جدد يتحدثون لغات أجنبية إضافية في منافذ البيع المختلفة التابعة للشركة، خصوصاً من المتحدثين بالصينية والألمانية والروسية والفرنسية، إلى جانب الإنجليزية والعربية والأوردية المتوافرة بالفعل حالياً».

- الشركات تعتزم زيادة عدد موظفيها من المتحدثين بالألمانية والصينية والروسية والفرنسية.