«مصدر» تطلق أول صندوق استثمار عقاري «أخضر» بقيمة مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بإطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري «أخضر» في الإمارات، وبقيمة تراوح بين 950 مليوناً ومليار درهم، وذلك على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أمس. فيما أعلنت «مصدر»، وشركة «سيبسا» العالمية، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة لتطوير مشروعات طاقة متجددة في إسبانيا والبرتغال.

وتفصيلاً، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات «مبادرة للاستثمار»، عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها كل من وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، والرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، خالد القبيسي، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، وستراوح القيمة المبدئية للصندوق بين 950 مليون درهم (258.7 مليون دولار) ومليار درهم.

وسيتم إدراج صندوق الاستثمار العقاري ضمن سوق أبوظبي العالمي.

وسيشمل الصندوق، في البداية، أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة «مصدر»، المدينة المستدامة في أبوظبي، التي تركز على التطوير العقاري منخفض الكربون. وسيتم إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الخاص صندوقاً استثمارياً مؤهلاً متاحاً للصناديق الاستثمارية المشابهة في السوق، والعملاء المختارين عبر الاكتتاب الخاص. وتغطي العقارات 57 ألفاً و493 قدماً مربعة من المساحة الصافية القابلة للتأجير.

إلى ذلك، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «سيبسا» العالمية، المتخصصة في مجال الطاقة والكيميائيات والمملوكة من قبل «مبادلة»، و«كارلايل جروب»، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بهدف تطوير مشروعات طاقة متجددة في إسبانيا والبرتغال.

وتم الإعلان عن الشركة الجديدة تحت مسمى «سيبسا مصدر رينوبلز»، التي تتوزع ملكيتها بنسبة 50% لكل من «مصدر» و«سيبسا»، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، وستركز الشركة على تطوير مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية كهروضوئية في منطقة شبه جزيرة إيبيريا بقدرة إنتاجية مبدئية تراوح بين 500 و600 ميغاواط.

تعزيز الاستثمار الأخضر

قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «يمثل صندوق الاستثمار العقاري خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الأخضر في المنطقة، كما يعكس الدور الريادي لشركة (مصدر) في دعم التنمية المستدامة، ويوفر الصندوق، الذي يعد الأول من نوعه، للمستثمرين خياراً جذاباً للاستثمار، وتحقيق عوائد من أصول عقارية مستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع»، وأضاف الرمحي: «بات المستثمرون يبدون اهتماماً أكبر بالمشاركة في (استثمارات مسؤولة)، كما يعمدون إلى تقييم الشركات بناء على معايير محددة ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومن شأن هذا الصندوق الإسهام في تطوير وتوطيد دعائم القطاع العقاري في أبوظبي، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، الذين يرغبون في لعب دور فاعل بتعزيز هذا التوجه».

إدراج صندوق الاستثمار العقاري ضمن سوق أبوظبي العالمي.