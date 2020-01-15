38% خفضا لاستهلاك الكهرباء في 400 مسكن بأبوظبي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي



قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، محمد بن جرش الفلاسي، إن «المجلس التنفيذي اعتمد العام الماضي سياسية كفاءة الطاقة في أبوظبي وفي ضوء ذلك قامت الدائرة بتطبيق مشروع تجريبي على 8 مباني حكومية و400 مسكن تم إعادة تأهيلهم بهدف خفض استهلاك المياه بنسبة 32%، والكهرباء 22%»، موضحا أن النسبة التي تحققت على أرض الواقع في التوفير بلغت 38% في الكهرباء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، على هامش قمة طاقة المستقبل:«ستقوم الدائرة بعد نجاح المرحلة التجريبية بتطبيق النموذج على 3000 مبنى حكومي في أبوظبي حتى عام 2030».

وأكد الفلاسي أن كثير من أصحاب الأعمال الخاصة مثل المستشفيات والفنادق والأماكن الخدمية الأخرى قاموا من أنفسهم بتأهيل مبانيهم بما حقق وفورات كبيرة في استخدام الماء والكهرباء.

وتابع أن هناك نموا متوقعا في الطلب على الماء والكهرباء في أبوظبي خلال 2020، يصل إلى 4%، منوها بأن إجمالي انتاج أبوظبي من الطاقة الشمسية يبلغ حاليا 1500 ميغاواط، وسترتفع إلى 3500 ميغاواط بدخول محطة (الظفرة 2) للعمل بحلول عام 2022.