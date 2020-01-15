تأسيس شركة جديدة لخدمات الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة، اليوم، عن شروعها في تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الطاقة لتنضم لمحفظة استثمارات المؤسّسة، وستعزز عمليّة التحوّل في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

وستساهم خدمات الشركة الجديدة في عمليات إعادة تأهيل المباني من خلال تغيير أنظمتها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الماء والكهرباء وذلك تماشياً مع استراتيجيّة إمارة أبوظبي المتعلقة بإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، التي أعلنت عنها دائرة الطاقة. كما ستقوم الشركة بتحديد وتمويل الحلول المناسبة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مؤسّسة أبوظبي للطاقة، جاسم حسين ثابت: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتي ستساهم بدورها في نمو سوق حلول كفاءة الطّاقة، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في أبوظبي. ويأتي الإعلان عن إطلاق الشركة الجديدة في إطار التزامنا باستراتيجية إمارة أبوظبي للاستدامة، ويمثل محطّة رئيسية ضمن خطة المؤسّسة الهادفة لدفع عمليّة تحوّل قطاع المياه والكهرباء في الإمارة».

وأضاف ثابت: «نحن نعمل على توفير الحلول المستدامة لعملائنا، وسنستمر في العمل على أن يحافظ القطاع على مكانته بأن يصبح نظاماً يتسم بالكفاءة والموثوقيّة ويحقّق القيمة، ويكون ملائماً للمستقبل ويلبي تطلعات إمارة أبوظبي».

ومن المتوقّع أن تساهم مبادرات الشركة الجديدة، التي تتّخذ من أبوظبي مقراً لها، في دفع عجلة نمو السوق المحلّية لخدمات الطّاقة من خلال توفير فرص أكبر لمؤسّسات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الكفاءة الاستهلاكية في جميع أنحاء الإمارة.

