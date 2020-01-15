«مصدر» تطلق أول صندوق استثمار عقاري «أخضر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات «مبادرة للاستثمار»، عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها كل من وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، والرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، خالد القبيسي، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، وستتراوح القيمة المبدئية للصندوق بين 950 مليون درهم (258.7 مليون دولار) ومليار درهم.

وسيتم إدراج صندوق الاستثمار العقاري ضمن سوق أبوظبي العالمي، والذي يوفر أول نظام استثمار عقاري خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن خدماته وحلوله المالية المتكاملة.

وسيشمل الصندوق في البداية أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة «مصدر»، المدينة المستدامة في أبوظبي والتي تركز على التطوير العقاري منخفض الكربون. وسيتم إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الخاص كصندوق استثماري مؤهل متاح للصناديق الاستثمارية المشابهة في السوق والعملاء المختارين عبر الاكتتاب الخاص. وتغطي العقارات 57.493 قدم مربعة من المساحة الصافية القابلة للتأجير، وحصلت جميعها على تصنيف (3 لآلئ) أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي.