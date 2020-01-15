"البلوك تشين" يحد من استخدام 398 مليون ورقة مطبوعة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أكد تقرير أصدره مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، أن تبني تكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشين" في دولة الإمارات سيسهم بتحقيق وفورات تتجاوز 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، إضافة إلى الحد من استخدام 398 مليون ورقة مطبوعة، وتوفير 77 مليون ساعة عمل سنوياً من خلال توظيف تقنيات البلوك تشين في معالجة المعاملات اليومية.

وتضمن تقرير "دراسات حالة وتجارب مستفادة من دولة الإمارات في تطبيق البلوك تشين"، مجموعة من التجارب والآراء لأكثر من 100 خبير من 60 جهة حكومية وخاصة تعمل على تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين، بهدف التعرف على مراحل التطبيق وأبرز التحديات الحالية والمقبلة وأهم عوامل النجاح المرتبطة بها.

واستعرض التقرير مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة في دبي ودولة الإمارات، وأهم الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.