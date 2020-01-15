جناح كوريا الجنوبية يعرض عجائب مستقبل التنقل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستمتع زوار جناح كوريا الجنوبية في معرض «إكسبو 2020 دبي» برحلة في عالم بلا حدود، تسلط الضوء على مستقبل التنقل.

كما يستمع الزوار بتجربة غامرة أثناء السير في ممرات الجناح، حيث فنون العمارة الفريدة مع عدد من التجارب الفريدة المرتبطة بالتنقل.

ويعد الجناح، الواقع في منطقة التنقل ضمن المعرض المرتقب، حلقة وصل إلى عالم من الاحتمالات المفتوحة، إذ إنه يعرض ما لدى كوريا الجنوبية من قوى ناعمة وتقنيات في مجال التنقل، بما يشجع على التخيل والبحث عن المعنى الأعمق، ويُعطي لمحة عن مستقبل التنقل.

وتحت موضوع «كوريا الذكية.. تحرك العالم نحوك»، يتيح الجناح تبادلاً تفاعلياً للخبرات في البيئتين الواقعية والافتراضية، كما يمكن للزائرين مشاهدة عجائب مستقبل التنقل مع واجهة نشطة تتغير باستمرار خلال اليوم.

وسيضم جناح كوريا الجنوبية كما جميع الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، كل ما هو شيقٌ وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.

الجناح يوفر تبادلاً تفاعلياً للخبرات في البيئتين الواقعية والافتراضية.