الماس يستقيل من عضوية مجلس إدارة "الاتحاد العقارية"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، حمد عبدالله محمد عبدالله الماس، أنه تقدم باستقالته من جميع مناصبه التي يشغلها في الشركة، والتي تشمل وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشار في تصريح لـ "الإمارات اليوم" إلى أنه قدم استقالته خطياً لرئيس مجلس إدارة الشركة، وينتظر مجلس إدارة الشركة للاجتماع حتى يبتوا في أمر الاستقالة.

ونفى الماس، أن تكون استقالته بسبب وجود منصب في أحد الجهات الحكومية الأخرى، وإنما جاءت لاختلاف وجهات النظر بينه وبين مجلس الإدارة الحالي.

إلى ذلك، شهد سهم الشركة، في سوق دبي المالي، انخفاضاً بنسبة 9.62% خلال جلسة تداول اليوم، حيث انخفض السهم من 24 فلسا، إلى 22 فلسا، وتم تداول 78.4 مليون سهم بقيمة 17.5 درهم.