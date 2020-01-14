«الطاقة والصناعة»: «أبوظبي للاستدامة» حفّز الشركات على تطوير التقنيات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر النيادي، إن أسبوع أبوظبي للاستدامة شكل نقلة نوعية في تحفيز الشركات العالمية لتطوير تقنيات حديثة أسهمت في تسارع وتيرة المشروعات وخفض كلفتها واستخداماتها في مجالات حيوية تمس حاجة الناس مثل الغذاء والكهرباء والمباني وغيرها. وأضاف النيادي لـ«الإمارات اليوم»، أن نشر الوعي بأهمية الطاقة وترشيد استهلاكها يعد أمراً ضرورياً وهدفاً أساسياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض بجانب التقنيات المعروضة يظهر تطوراً كبيراً في الاتجاه العالمي نحو الحفاظ على بيئة مستدامة.

وذكر أن «الإمارات وأبوظبي تركز على التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذ وتحت التنفيذ»، لافتاً إلى أن هذا التحول يحتاج زيادة الوعي بين أوساط المستهلكين بأهميته بجانب ترشيد معدلات الاستهلاك.