تدشين مصنع للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والرياضية في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

وضع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون اليوم ، حجر الأساس للمقر الرئيس لمصنع شركة «دبليو موتورز» لصناعة السيارات في واحة دبي للسيليكون، الذي يقام بكلفة تصل إلى 370 مليون درهم، على مساحة 120 ألف قدم مربعة، فيما ستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 200 سيارة سنوياً.

وأفادت «دبليو موتورز»، بأنه من المقرر افتتاح المصنع الجديد الذي سينتج السيارات الرياضية والكهربائية وذاتية القيادة، بداية أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المصنع سيوفر أول عامين 150 وظيفة، بينما من المخطط إتاحة 520 وظيفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، إن «مدينة دبي مستمرة بتعزيز مكانتها الريادية كمختبر عالمي مفتوح لأحدث تطبيقات التكنولوجيا»، مشيرا إلى أن «الإمارة تجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، وشركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة الواعدة، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم».



من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو موتورز»، رالف دباس، إن «اجمالي استثمارات مصنع الشركة في منطقة واحة دبي للسيلكون ستبلغ 370 مليون درهم، فيما ستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 200 سيارة سنويا»، لافتا إلى أن «المصنع سيقام على مساحة 120 ألف قدم مربعة».

وأضاف دباس أنه «من المقرر افتتاح المصنع بداية أكتوبر المقبل، قبيل إنطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيرا إلى أن «المصنع سيوفر أول عامين 150 وظيفة، فيما من المخطط إتاحة 520 وظيفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة».