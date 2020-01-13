منصة رقمية لفتح الحسابات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصة رقمية تحت اسم «smartbanking»، بهدف توفير تجربة جديدة في القطاع المصرفي. وتقدم هذه المنصة حزمة من المزايا الفريدة، بحيث لن يضطر المتعاملون إلى زيارة فروع المصرف لفتح حساب مصرفي، إذ بات بإمكانهم تحميل التطبيق وفتح حساب مصرفي عبر الإنترنت، وترتيب موعد استلام البطاقة.

وتضمن منصة «smartbanking»، بفضل طبيعتها الرقمية، تنفيذ المعاملات والإجراءات المصرفية التقليدية، رقمياً بشكل أبسط وأكثر كفاءة، حيث بات بإمكان المتعاملين إيداع أموالهم في حساباتهم بشكل فوري، وتنفيذ أي معاملات تقليدية مثل التحويل أو دفع الفواتير دون أي رسوم.

وبإمكان المتعاملين المعتمدين مسبقاً التقدم للحصول على تمويل شخصي من خلال خدمة «تمويل إكسبريس»، المتوافرة عبر تطبيق الهواتف الذكية، كما يمكنهم تخصيص حزمتهم التمويلية وبرامج إعادة السداد بناءً على احتياجاتهم.