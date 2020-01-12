«أبوظبي للتنمية» يوافق على تمويل 8 مشروعات للطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، عن نتائج الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حيث وافق الصندوق على تخصيص 384 مليون درهم لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في كل من نيبال وتشاد، سانت لوسيا، كوبا بوركينافاسو، سانت فينسنت والغرينادين، المالديف وأنتيغوا وبربودا وذلك خلال انعقاد الدورة الـ10 من اجتماعات الجمعية العمومية لـ(آيرينا) في أبوظبي.

ويأتي إعلان نتائج الدورة التمويلية السابعة ضمن مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية التي أطلقها في عام 2013، حيث تعهد الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم بالتعاون مع «آيرينا» على مدار سبع دورات تمويلية.

وجاء إعلان النتائج خلال كلمة ألقاها مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ضمن أعمال الجلسة الرئيسة للدورة الـ10 للجمعية العمومية لـ«آيرينا» والتي عقدت في أبوظبي بمشاركة 150 دولة.

وأكد السويدي في الكلمة الرئيسة «حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز انتشارها وهو ما يتجسد في احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ عام 2009، مما يدعونا بتسريع جهودنا وتسهيل عمليات التمويل وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول الأعضاء في الوكالة».

وأضاف أن «صندوق أبوظبي للتنمية أولى قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً، حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأوضح السويدي أن «الصندوق مول خلال سبع دورات تمويلية 32 مشروعاً من مشروعات الطاقة المتجددة استفادت منها 26 دولة»، لافتاً إلى أن «تلك المشروعات أسهمت في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، كما أنها ستعمل على انتاج 200 ميغاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، كما عملت تلك المشروعات على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التغير المناخي».

و أشار إلى أن الصندوق مول منذ عام 1974 مشروعات للطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية بقيمة إجمالية جاوزت 4.4 مليارات درهم، خصصت لتمويل ما يقارب 78 مشروعاً أسهمت تلك المشروعات في إنتاج 2625 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

