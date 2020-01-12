أبرز 3 سمات للوظائف المثالية في الإمارات لعام 2020

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوغوف، عن الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من منظور الموظفين وأصحاب العمل، إذ أظهر أن أهم ثلاثة عوامل تجذب الكفاءات هي الرواتب والتعويضات (66٪) وبيئة العمل (53٪) والأمن الوظيفي على المدى الطويل (50٪). بينما تمثلت العوامل الأقل أهمية في المظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (13٪) والتواجد الإعلامي (13٪).

وصرح 7 من 10 مشاركين في الإمارات أن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق واتبعت ممارسات جيدة. كما قال 65٪ من المشاركين أنهم يبحثون عن الشركات التي تتمتع بثقافة عمل ودية، و63٪ عن الشركات التي تقوم بأنشطة تساهم في تحسين المجتمع.

وتعليقاً على الاستبيان قالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم علا حداد: "يكشف هذا الاستبيان الجديد عن العوامل المتعددة التي تعزّز التزام الموظفين تجاه عملهم، والتي تشمل تدريبهم وتقييم مهاراتهم، والبيئة التي يعملون فيها، وفرصهم في النمو والتطور، بالإضافة إلى علاقاتهم مع شركاتهم".

وأضافت أن عملية جذب الكفاءات تعتبر خطوة مهمة يتعين على أصحاب العمل أخذها بعين الاعتبار، فعندما سُئل المشاركون في الإمارات عن مدى اهتمام الشركات بجذب الباحثين عن عمل وتشجيعهم على التقدم للعمل لديها، قال 43٪ أن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، فيما قال 23٪ منهم أنها تبذل بعض الجهود في هذا المجال، فيما اعتبر 16٪ من المشاركين بأن الجهود المبذولة في هذا المجال قليلة، وقال 5٪ أن الشركات لا تبذل أي جهد في هذا المجال.

وتُعتبر صفحات الشركات عبر الإنترنت التي تستهدف الباحثين عن عمل (30٪) ومواقع التواصل الاجتماعي (29٪) كأكثر الوسائل فعالية لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل. وعندما سُئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير اهتمام الباحثين عن عمل للانضمام إلى شركة معينة، اختار 64٪ المزايا والفوائد التي توفرها الشركة، فيما اختار 52٪ آراء وملاحظات الموظفين حول الشركة.

وأظهر استبيان بيت.كوم أن أكثر السمات التي يهتم بها المهنيون في الإمارات بعد حصولهم على الوظيفة هي التدريب والدعم (66٪)، يليها فرص التطوّر الوظيفي (65٪).

وبرزت فرص التدريب والتطوير (45٪) وفرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (41٪) كأهم العوامل التي تعزّز ولاء المهنيين تجاه الشركة، يتبعها الأمن الوظيفي (34٪).

وتم جمع بيانات استبيان جذب الكفاءات والاحتفاظ بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 7 وحتى25 نوفمبر 2019، بمشاركة 2557 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.