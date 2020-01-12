وثيقة التأمين "ضد الغير" لا تغطي أضرار السيارات بسبب الأمطار

المصدر: أزاد عيشو - دبي

اشتمل نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، على نوعين من وثائق التأمين، هما وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية والمعروفة «ضد الغير»، ووثيقة التأمين من الفقد والتلف، ليشكل مجموع الوثيقتين ما يعرف بـ«وثيقة التأمين الشامل».

وقالت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، إن «ما حصل من هطول أمطار شديدة أدت إلى أضرار بالمركبات المؤمنة ضد مخاطر (الفقد والتلف) لا تعتبر حالات مستثناة من التغطية التأمينية، إلا إذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة يعتبر أن الأمطار الشديدة اليوم تشكل حالة فيضان، وفي حال لم يصدر أي قرار بذلك فتعتبر شركة التأمين مسؤولة عن التعويض».

ويعني ذلك أن المركبات المؤمنة تأميناً شاملاً (وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) مغطاة، لكن ذلك يشمل التأمين (الشامل) فقط، أما وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية والمعروفة «ضد الغير»، فهي غير مشمولة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للأضرار بفعل المياه.