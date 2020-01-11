تجار: مبيعات السيّاح المحرك الأساسي في أسواق الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولو منافذ بيع مجوهرات ومشغولات ذهبية، إن الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب حدّت من الطلب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن مبيعات السياح كانت المحرك الأساسي في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن العملات والسبائك الذهبية شهدت ركوداً في الطلب عليها.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.75 و4.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الزيادات، للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب خلال الأسبوعين السابقين 6.75 دراهم.

تراجع الطلب

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً انعكست سلباً على حجم الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة في السواق، والتي تراجعت بنسب كبيرة، إضافة إلى حالة من ركود ملحوظ شهدتها العملات والسبائك الذهبية.

وأضاف أن الزيادات السعرية تسببت في تأجيل عدد كبير من المتعاملين لخطط الشراء، وترقب تراجع الأسعار مرة أخرى، لا سيما أن الزيادات جعلت الأسعار الأعلى في معدلاتها منذ ما يجاوز ستة أعوام.

ولفت إلى أن الطلب من قبل السياح على المشغولات الذهبية كان المحرك الرئيس في الأسواق.

مبيعات السياح

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات أمبريال»، آشوين شوني، إن مبيعات السياح تستأثر حالياً بالحصص الكبرى من المبيعات في الأسواق، بعدما أثرت ارتفاعات أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، في حجم الطلب من فئات المستهلكين المقيمين.

وأوضح أن الزيادات السعرية للذهب، ووجود بعض المتعاملين في عطلات خارج الدولة، حدّا من الطلب حالياً، مقارنة بالمبيعات التي سجلتها منافذ البيع خلال الأسبوعين السابقين.

وتوقع أن تشهد الأسواق تحسناً في المبيعات خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اعتياد المستهلكين على الزيادات السعرية الجديدة، واحتمالية عودة الأسعار لانخفاض نسبي خلال الأسابيع المقبلة.

مهرجان التسوق

في السياق نفسه، قال مدير «شركة داهناك للمجوهرات»، فيشيل داهناك، إنه على الرغم من تسجيل أسعار الذهب لزيادات كبيرة أخيراً، فإنه لا يمكن وصف حالة المبيعات بأنها بطيئة، وذلك بسبب النشاط الكبير للسياح على الشراء، إضافة إلى بعض عمليات الشراء من المقيمين، خصوصاً في دبي، للاستفادة من عروض مهرجان دبي للتسوق، والتي تعطي امتيازات للمشترين بالفوز بعملات ذهبية.

مؤشرات الأسعار

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.75 و4.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 188.75 درهماً بارتفاع بلغ 4.75 دراهم، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 177.25 درهماً بزيادة قدرها 4.5 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 169.25 درهماً بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 145 درهماً بزيادة بلغت 3.75 دراهم.

- الزيادات السعرية تسببت في تأجيل عدد كبير من المتعاملين لخطط الشراء.