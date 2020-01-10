«مصدر» تطوّر محطة للطاقة الشمسية في أذربيجان

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في أذربيجان، لتولي مهام تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في أذربيجان.

وذكرت الشركة في بيان أن وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شهبازوف، والرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي، وقعا اتفاقية تنفيذ المشروع في باكو بحضور رئيس وزراء أذربيجان، علي أسادوف.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «مصدر» تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 200 ميغاواط. ومن المقرر إنجاز كل العمليات المالية للمشروع مع نهاية عام 2020، في حين يتوقع أن تبدأ عملية التشغيل التجاري خلال عام 2022.

وقال شهبازوف، إن «تنويع إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر متجددة يشكل أحد الأولويات الرئيسة التي تركز عليها أذربيجان، وبتوقيعنا هذه الاتفاقية، بدأت أذربيجان مرحلة جديدة في قطاع الطاقة المتجددة».

من جانبه، قال الرمحي: «نفخر في (مصدر) بتسخير خبرتنا العالمية في أكثر من 30 دولة، لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق الخدمية في أذربيجان ودعم جهود الحكومة الأذربيجانية للتحول نحو الطاقة النظيفة».