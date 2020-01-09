وظائف جديدة للنساء في هذا القطاع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الدكتورة نوال خليفة الحوسني: «لقد حرصت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات على إعطاء مسألة المساواة بين الجنسين مكانة متقدمة ضمن استراتيجياتها بعيدة المدى فيما تعتبر الإمارات قطاع الطاقة المتجددة عنصرا رئيسا في تحقيق هدفها المتمثل في تمكين المرأة لإحداث تأثير إيجابي مستدام».



وأضافت الحوسني في بيان صحافي اليوم أنه «مع توقع زيادة التوظيف في قطاع الطاقة المتجددة هناك فرص كبيرة لتعزيز التوازن بين الجنسين في إطار التحول العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة والذي برهنت دولة الإمارات على ريادتها للجهود الهادفة إلى تحقيقه».



وتمثل المرأة حاليا ما نسبته 32% من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة بشكل عام مقارنة بنسبة 22% في قطاعات الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، حسبما أظهرت دراسة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2019.



يشار إلى أنه تم إضافة نحو أربعة ملايين وظيفة إلى قطاع الطاقة المتجددة بين عامي 2011 و2019 وفق تقديرات «آيرينا» وبالتالي فإن القطاع يتيح فرص عمل متنوعة تتطلب مواهب ومهارات مختلفة.



وسعيا إلى تعزيز مشاركة المرأة يمكن لهذا القطاع سريع النمو أن يستفيد من المواهب النسائية غير المستغلة مع ضمان توزيع عادل للفرص الاجتماعية والاقتصادية بمجال التحول العالمي في قطاع الطاقة.

